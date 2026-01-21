Villa Rubini Ok all’indirizzo di progettazione

La Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per Villa Rubini Manenti, situata in vicolo degli Umiliati. Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione funzionale, la messa in sicurezza e il miglioramento sismico della residenza diurna. Questa decisione rappresenta un passo importante per la tutela e il recupero di un patrimonio architettonico di rilievo, garantendo una gestione più efficace e sostenibile del sito.

La Giunta comunale ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) per i lavori di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e miglioramento sismico della residenza diurna ’Villa Rubini Manenti’, in vicolo degli Umiliati. Un intervento strategico, inserito nella Programmazione triennale delle opere pubbliche 2026–2028, che prevede un investimento complessivo di un milione di euro e che rappresenta il primo passo concreto verso il recupero e la valorizzazione di uno degli immobili storici più significativi del patrimonio comunale. Il progetto nasce dall’esigenza di intervenire su un immobile che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, ha evidenziato criticità tali da rendere necessari interventi di adeguamento strutturale, oltre a opere di manutenzione e ammodernamento degli impianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

