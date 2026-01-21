Villa Luana RM FIALS | Subito azioni concrete dall’Azienda basta rinvii

La FIALS ha partecipato all’audizione delle Commissioni della Regione Lazio sulla vertenza occupazionale presso Villa Luana a Poli (RM). La sigla richiede azioni immediate dall’Azienda per affrontare la situazione, evitando ulteriori rinvii. È fondamentale trovare prontamente soluzioni concrete per tutelare i lavoratori e garantire la continuità dei servizi presso la struttura.

"Nella giornata di ieri FIALS ha partecipato all'audizione convocata dalle Commissioni competenti della Regione Lazio sulla vertenza occupazionale della Casa di Cura privata Villa Luana di Poli (RM). L'audizione odierna fa seguito a quella del 13 maggio scorso, che aveva aperto la possibilità di prevedere un'ultima proroga – la terza – della cassa integrazione, subordinata però a precisi impegni assunti dall'azienda, impegni che ad oggi non risultano essere stati rispettati". Lo dichiara in una nota Andrea Bonanni responsabile FIALS per la sanità privata. "In particolare, FIALS Roma denuncia: la continua e inaccettabile confusione sui numeri reali degli esuberi;

