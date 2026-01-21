Vigili per la sicurezza urbana? Allora il governo ci dia più fondi

L'integrazione e il rafforzamento delle forze di polizia locale sono fondamentali per garantire la sicurezza urbana. È importante che il Governo consideri l’assegnazione di maggiori risorse finanziarie destinate a questi corpi, affinché possano svolgere al meglio il loro ruolo di tutela e prevenzione sul territorio comunale. Un impegno condiviso che richiede risorse adeguate per migliorare l’efficacia e la presenza delle forze di sicurezza nelle nostre città.

Un’altra richiesta al Governo, con l’auspicio di ottenere fondi ministeriali da utilizzare nell’ottica del potenziamento del corpo della polizia locale, che come specifica il nome, opera sotto l’egida dell’amministrazione comunale. E’ l’intento dell’assessore alla sicurezza Luca Ferrini che ieri, nell’ambito dell’incontro organizzato in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, ha commentato la situazione in città, soffermandosi in particolare sulla necessità di dare risposte concrete alle domande degli abitanti che chiedono un giro di vite contro criminalità e degrado. "Il tema della sicurezza è diventato centrale nel dibattito politico, a livello locale e nazionale – è stata la sua analisi - Non posso intervenire sulle competenze delle altre forze dell’ordine, ma per quanto riguarda la polizia locale intendo affrontare alcuni temi che si traducono in proposte concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

