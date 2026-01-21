Videosorveglianza centrodestra | Mussi ha fornito dati errati sulle telecamere

I capigruppo di centrodestra in Consiglio comunale di Piacenza – Luca Zandonella, Patrizia Barbieri e Sara Soresi – hanno contestato le dichiarazioni del comandante della Polizia Locale, Mirko Mussi, riguardanti i dati sulla videosorveglianza. Secondo loro, Mussi avrebbe fornito informazioni inaccurati sulle telecamere installate in città. La questione è emersa durante la cerimonia di San Sebastiano, suscitando un confronto tra le parti.

Zandonella, Soresi e Barbieri replicano al comandante della polizia locale: «Nel 2021 in città presenti 120 telecamere, il 92% di queste funzionanti. Come fa a dire che la situazione che ha trovato era difficile?» I capigruppo di centrodestra in Consiglio comunale - Luca Zandonella (Lega), Patrizia Barbieri (Civica Barbieri-Liberi) e Sara Soresi (Fratelli d'Italia) contestano le dichiarazioni del comandante della Polizia Locale di Piacenza, Mirko Mussi, pronunciate durante la celebrazione di San Sebastiano. «Riteniamo doveroso, per dovere di verità, fornire alcune precisazioni. Il comandante – spiegano gli esponenti del centrodestra - ha affermato di aver trovato, al suo arrivo, una situazione difficile in merito alla videosorveglianza, con 60 telecamere, di cui 20 non funzionanti.

