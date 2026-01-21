VIDEO PSinforma | messaggi in tempo reale del Pronto Soccorso

PSinforma è un servizio di messaggistica SMS ideato dall'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, volto a migliorare la comunicazione con i cittadini e a rendere più trasparente e gestibile l’attesa in Pronto Soccorso. Attraverso aggiornamenti in tempo reale, il servizio offre informazioni essenziali sui movimenti e lo stato dei pazienti, facilitando l’organizzazione dei familiari e contribuendo a una gestione più efficace e sostenibile delle risorse.

Tempo di lettura: 5 minuti PSinforma Migliorare la comunicazione con i cittadini e rendere più ordinata, trasparente e sostenibile la gestione dell'attesa in Pronto soccorso: è con questo obiettivo che l'Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino ha attivato PSinforma, un nuovo servizio di messaggistica SMS pensato per fornire ai familiari o accompagnatori dei pazienti informazioni essenziali rispetto agli spostamenti del paziente a partire dalla presa in carico in Pronto soccorso. Il servizio, frutto di un'analisi di compatibilità tra il sistema informatico e gli aspetti attinenti ai dati personali, partirà domani, giovedì 22 gennaio, sotto il controllo e l'assistenza dei tecnici del Sistema Informativo Aziendale.

