VIDEO| Maltempo il sindaco di Melito Porto Salvo si rivolge ai cittadini e arriva anche il sostegno di Zampaglione

Il sindaco di Melito Porto Salvo ha rivolto un messaggio ai cittadini in merito alle recenti criticità causate dal maltempo. La comunità si sta organizzando per affrontare insieme questa situazione, con il supporto anche di figure esterne come Zampaglione. In questo contesto, è importante seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

Il messaggio del primo cittadino Nastasi per fare il punto sulla situazione locale, mentre il frontman dei Tiromancino esprime solidarietà e supporto alla comunità Melito Porto Salvo si mobilita in queste ore per far fronte alle sfide e agli sviluppi sul territorio, con il sindaco che si rivolge direttamente ai cittadini attraverso un messaggio pubblico. La comunicazione, diffusa in diretta sui canali ufficiali del Comune, ha l’obiettivo di aggiornare la comunità sugli interventi in corso, ascoltare le segnalazioni dei residenti e garantire trasparenza nell’azione amministrativa. Contestualmente, in queste ore è giunto un gesto di sostegno e vicinanza da parte di Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino, postato da Nastasi, che ha espresso pubblicamente solidarietà al Comune e alla cittadinanza.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il maltempo preoccupa, il sindaco di Melito Porto Salvo ordina l'evacuazione nelle zone costiere a rischioIl maltempo crescente preoccupa la comunità di Melito Porto Salvo.

Il ciclone Harry colpisce Melito Porto Salvo: collassato parte del lungomare dei MilleIl ciclone Harry ha coinvolto Melito Porto Salvo, causando il collasso di una parte del lungomare dei Mille.

