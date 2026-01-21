VIDEO | Binari sospesi sul mare la tratta ferroviaria Catania–Messina danneggiata dalle mareggiate

Le mareggiate recenti hanno causato danni significativi alla linea ferroviaria tra Catania e Messina. I binari a Scaletta risultano sospesi, con il terreno sottostante eroso o crollato, compromettendo la stabilità e la sicurezza della tratta. Questa situazione evidenzia l’impatto delle condizioni meteorologiche estreme sulla rete ferroviaria della zona e la necessità di interventi di ripristino.

Le violente onde hanno eroso il terreno vicino a Itala, compromettendo la stabilità e bloccando i collegamenti. Le immagini che mostrano la gravità dei danni e l’emergenza sulle infrastrutture costiere Linea ferroviaria in bilico. Tra Messina e Catania, le mareggiate hanno lasciato segni pesanti sulla ferrovia: i binari a Scaletta appaiono sospesi nel vuoto, con il terreno sottostante eroso e crollato. La tratta Messina–Taormina resta interrotta, e i convogli sono fermi, mentre tra Taormina e Catania la circolazione riprende lentamente, con danni meno gravi. La normalizzazione dei collegamenti sarà un processo lungo, reso complesso dalla necessità di ricostruire i sostegni e mettere in sicurezza i punti più critici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Detriti sui binari dopo la mareggiata, chiuso un tratto di ferrovia Messina-CataniaA causa delle conseguenze di una mareggiata, un tratto della linea ferroviaria Messina-Catania tra Alì Terme e Giampilieri è stato temporaneamente chiuso.

