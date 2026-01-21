VIDEO Benevento seduta a porte aperte | differenziato per Pierozzi prodezza di Mignani nella partitella

Questa mattina, il Benevento ha svolto una seduta di allenamento a porte aperte sul campo Avellola, con presenza dei tifosi. La sessione è stata dedicata a esercizi differenziati per Pierozzi e una partitella in vista della prossima gara casalinga contro il Siracusa, in programma sabato. L’allenamento ha consentito di valutare lo stato di forma della squadra in preparazione della sfida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte questa mattina per il Benevento che si è allenato davanti ai tifosi sul sintetico del campo Avellola in vista del secondo impegno casalingo dei giallorossi che sabato ospiteranno il Siracusa. C'era attesa per conoscere le condizioni del difensore Pierozzi, alle prese con un problema ad un muscolo addominale che lo dovrebbe tenere fuori per circa una settimana. L'ex Pescara, dopo aver saltato la sfida contro il Casarano, oggi ha svolto un lavoro differenziato molto blando ed appare quindi improbabile un suo recupero già per sabato. Qualche piccolo acciacco per Talia tenuto in maniera precauzionale a riposo nelle esercitazioni sette contro sette.

