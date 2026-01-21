Vico San Nicola a Nilo a fuoco un edificio

Nel pomeriggio di oggi, un incendio si è sviluppato nel centro storico di Napoli, in vico San Nicola a Nilo. L'incendio ha interessato un edificio disabitato, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere le fiamme e valutare eventuali rischi per le strutture vicine.

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di oggi nel Centro Storico, in vico San Nicola a Nilo. A fuoco un intero edificio che, da quanto apprende NapoliToday, non sarebbe abitato. Sul posto i Vigili del Fuoco.Al momento non si hanno notizie di feriti, resta da accertare come e da cosa siano.🔗 Leggi su Napolitoday.it

