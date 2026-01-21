Vicenzaoro Usa in testa tra i visitatori esteri di gennaio

Vicenzaoro January si è conclusa il 21 gennaio, registrando una partecipazione significativa di visitatori internazionali, con gli Stati Uniti in prima posizione. L’evento ha rappresentato un momento importante per il settore orafo, offrendo opportunità di incontro e networking tra espositori e professionisti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione conferma il ruolo di Vicenzaoro come punto di riferimento internazionale nel settore della gioielleria.

Vicenzaoro January ha chiuso mercoledì 21 gennaio l’edizione con gli Stati Uniti in testa ai visitatori esteri. La percentuale complessiva delle presenze straniere si attesta al 60% del totale, in linea con l’edizione record del gennaio dello scorso anno. Accanto agli USA, in vetta Regno Unito, India e Germania. Il business hub di Italian Exhibition Group (IEG) conferma la sua capacità di selezionare le migliori aziende del made in Italy e internazionali lungo tutta la filiera dell’industria del gioiello, in un contesto segnato dall’instabilità del prezzo dei metalli preziosi e dalle tensioni sul commercio globale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenzaoro, Usa in testa tra i visitatori esteri di gennaio VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaioVicenzaoro January si è conclusa recentemente, confermando la sua rilevanza nel settore orafo internazionale. Ascolti Tv 14 gennaio, chi ha vinto tra A testa alta e Zamora, i numeri della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della FortunaGli ascolti televisivi di mercoledì 14 gennaio evidenziano la vittoria della fiction con Sabrina Ferilli su Canale 5, che ha dominato la prima serata, superando Rai1. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio; Vicenzaoro January sempre più globale. Stranieri sei visitatori su dieci, Usa in testa; VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio; VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio. Vicenzaoro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio(Teleborsa) - Vicenzaoro January ha chiuso oggi l'edizione con gli Stati Uniti in testa ai visitatori esteri. La percentuale complessiva delle presenze straniere si attesta al 60% del totale, in linea ... finanza.repubblica.it Si chiude il sipario su VicenzaOro January, arrivederci a settembreVicenzaoro January ha chiuso oggi, martedì 20 gennaio, l’edizione con gli Stati Uniti in testa ai visitatori esteri. La percentuale complessiva delle presenze straniere si attesta al 60% del totale, i ... msn.com VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio (Adnkronos) - Vicenzaoro January ha chiuso oggi l’edizione con gli Stati Uniti in testa ai visitatori esteri. La percentuale complessiva delle presenze straniere si attesta al 60% del totale, in linea con - facebook.com facebook VicenzaOro, Stati Uniti in testa tra i visitatori esteri di gennaio x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.