Vicchio al teatro Giotto si entra a ' casa Morandi'

A Vicchio, presso il teatro Giotto, si apre una nuova tappa della stagione teatrale, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. L’evento rappresenta un’occasione per valorizzare la cultura locale e offrire agli spettatori un programma artistico di qualità, nel rispetto delle tradizioni e degli spazi storici della comunità.

Firenze, 21 gennaio 2026 - In arrivo a Vicchio un nuovo appuntamento della stagione teatrale, realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Venerdì 23 gennaio alle 21,15 salgono sul palco del Teatro Giotto Marianna e Marco Morandi, figli dell’evergreen Gianni. Lo spettacolo si intitola “Benvenuti a casa Morandi” ed è un “viaggio nei ricordi di Marianna e Marco Morandi, è la loro memoria ricca di aneddoti e ricordi esilaranti condivisi con papà Gianni, sempre troppo pignolo, mamma Laura alquanto eccentrica e la tata Marta. In scena fratello e sorella si ritrovano a svuotare la casa della loro tata, passata a miglior vita dopo 50 anni di servizio e scoprono che questa donna li ha talmente amati da aver conservato giocattoli, ricordi, quaderni e addirittura ricostruito la loro cameretta Una commedia divertente e romantica che parla in maniera ironica della loro vita, una vita come tante piena di domande, dubbi, (in)certezze”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

