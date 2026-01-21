Vibo Valentia bimba di 2 anni muore soffocata | forse un wurstel la causa

A Vibo Valentia, si è verificata una tragica perdita quando una bambina di due anni è deceduta a causa di un sospetto soffocamento da cibo. L’incidente ha suscitato grande dolore nella comunità locale e invita a riflettere sull’importanza della sicurezza durante la crescita dei più piccoli. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze precise dell’accaduto.

Tragedia a Vibo Valentia. Nelle scorse ore una bambina di appena due anni è deceduta dopo un probabile soffocamento da cibo. Secondo quanto riportato, la piccola avrebbe ingerito un wurstel che le avrebbe ostruito le vie respiratorie, provocandole un arresto cardiaco. I genitori hanno subito trasportato la bimba al Pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino, dove è arrivata già in condizioni critiche. Nonostante gli immediati e disperati tentativi di rianimarla da parte del personale sanitario, la bambina è morta circa un'ora dopo l'arrivo. Sulla vicenda, nelle prossime ore, potrebbe essere aperta un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'incidente.

