Viaggio nei progetti Green per Napoli

Il presente viaggio esplora i progetti “Green” a Napoli, analizzando iniziative volte a migliorare la qualità dell’ambiente urbano. In un contesto caratterizzato da sfide climatiche e un’eccessiva urbanizzazione, le strategie per integrare il verde sono fondamentali per garantire un miglior equilibrio tra sviluppo e sostenibilità. Attraverso queste proposte, si evidenzia l’importanza di interventi concreti per preservare e valorizzare il patrimonio naturale della città.

La situazione climatica, i disagi causati da un'antropizzazione irrazionale rendono i temi del verde sempre attuali. Proviamo a capire cosa progettano gli architetti napoletani per la nostra citta città (con qualche eccezione). Alcuni lettori hanno visitato anche quest'anno nelle sale al primo piano del Maschio Angioino, la mostra "Spazi Verdi Urbani". Giunta alla sua terza edizione la mostra, ideata e condotta dall'architetto Paola Lista, ha mostrato alcune novità. Cominciando col dire che a condurre gli "eventi negli eventi" è stato il giornalista Giorgio Bruno che, in perfetta "simbiosi" con l'organizzazione, ha reso gli appuntamenti più fluidi ed adatti anche ad un pubblico meno "tecnico".

