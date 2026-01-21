Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle ore 20:25. Attualmente, si registrano rallentamenti sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma, mentre il traffico sulle altre principali arterie è generalmente fluido, con alcune brevi congestioni sulla Colombo 3 e via Federico Di Lernia. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni stradali, soprattutto in vista delle temperature invernali. Per ulteriori dettagli,

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A24 roma-teramo abbiamo rallenta a tratti tra Vicovaro e Castel Madama in direzione Roma traffico regolare Invece sul raccordo e sulle principali strade della Regione segnala solo qualche breve coda sulla Colombo 3 via di Mezzocammino vicino alla Fede verso Ostia via Federico Di Lernia Trani mobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento vi lasciamo con una campagna di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali e catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 20:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20:25Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-01-2026 ore 20:25Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 20 gennaio 2026 alle ore 20:25.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 19:10Astral infomobilità saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio riapertura code per incidente sulla Pontina all'altezza di ... romadailynews.it

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it

Stadio Olimpico, 22 gennaio, alle 21:00, "Roma - Stoccarda". Viabilità e trasporto pubblico Giovedì 22 gennaio, alle 21:00, presso lo stadio Olimpico, si terrà l'incontro di calcio ROMA - STOCCARDA Poichè i tifosi ospiti potrebbero ritrovarsi nell'area dei l - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com