Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 19 | 40

Ecco un'introduzione chiara e sobria, adatta a Google e rispettando le sue caratteristiche: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 21 gennaio 2026 alle ore 19:40. Astral Infomobilità comunica le ultime variazioni sul traffico, tra cui la riapertura delle scuole e i disagi causati da un incidente sulla A24 in direzione raccordo, oltre a lavori e code su Pontina, Casilina e altre arterie. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le fonti

Astral infomobilità saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio riapertura scuole per incidente sulla A24 da Portonaccio Cerbara in direzione raccordo come tratti sul raccordo in esterna tra Pontina diramazione Roma Sud mentre in in terra abbiamo contattati da caccia di Sapri Vestina cose sulla caccia te l'ho già te la Giustiniana per lavori code sulla Pontina in direzione Latina l'altezza di Borgo Piave code per lavori nei due sensi anche sulla Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca fino a finocchio da Federico di darmi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

