Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 19 | 10

Ecco un’introduzione chiara e sobria per l’aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle 19:10: Aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio: si segnalano code sulla Pontina all’altezza di Aprilia e in diversi tratti dell’A24, tra Portonaccio e Tor Cervara. Problemi si registrano anche sulla Casilina e sul raccordo anulare, a causa di incidenti e lavori in corso. Si consiglia di pianificare i propri spost

Astral infomobilità saluto dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio riapertura code per incidente sulla Pontina all'altezza di Aprilia direzione Latina code per incidente anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e Tor Cervara in direzione raccordo così a tratti sul raccordo in esterna tra Pontina diramazione Roma Sud mentre in in terra contattati da caccia di sa Prenestina cose sulla caccia te l'ho già te l'ho Giustiniani 2 Censi per lavori code sulla Pontina in direzione Latina all'altezza di Borgo Piave code per lavori nei due sensi anche sulla Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca fino a Pinocchio da Federico di Terni astrali fusibilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 19:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:10Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 19:10Le informazioni sulla viabilità a Roma e nel Lazio aggiornate al 19 gennaio 2026 alle 19:10 indicano un aumento del traffico sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, con code tra Nomentana e Roma Teramo a causa di un incidente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio riapertura code per incidente sulla Pontina all'altezza di Aprilia direzione Latina ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it Stadio Olimpico, 22 gennaio, alle 21:00, "Roma - Stoccarda". Viabilità e trasporto pubblico Giovedì 22 gennaio, alle 21:00, presso lo stadio Olimpico, si terrà l'incontro di calcio ROMA - STOCCARDA Poichè i tifosi ospiti potrebbero ritrovarsi nell'area dei l - facebook.com facebook #Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.