Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio riapertura code per incidente sulla Pontina all'altezza di Aprilia direzione Latina contatti sul raccordo in esterna tra Pontina diramazione Roma Sud mentre in in terra abbiamo contattati tra Cassia bis a Prenestina cosa tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio d'accordo è uscita cose sulla caccia che l'ho già te l'ho Giustiniani n 200 C per lavori code sulla Pontina in direzione Latina all'altezza di Borgo Piave code per lavori nei due sensi anche sulla Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca fino a finocchio da Federico Di Lernia mobilità tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 18:40 Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 18:40Ecco un’introduzione chiara e sobria, adatta a Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1 gennaio 2026 alle 18:40: si registrano due incidenti sulla direttrice Roma-Orvieto e sulla A24 Roma-Teramo, con conseguenti code e rallentamenti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 08:40Alle prime ore dell'8:40 del 21 gennaio 2026, si registrano code sulla viabilità di Roma e Lazio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 18 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-01-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 17:25Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio riapertura code per incidente sulla Pontina all'altezza di Aprilia direzione Latina ... romadailynews.it Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell’Unione dei comitati contro l’inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it Stadio Olimpico, 22 gennaio, alle 21:00, "Roma - Stoccarda". Viabilità e trasporto pubblico Giovedì 22 gennaio, alle 21:00, presso lo stadio Olimpico, si terrà l'incontro di calcio ROMA - STOCCARDA Poichè i tifosi ospiti potrebbero ritrovarsi nell'area dei l - facebook.com facebook #Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com

