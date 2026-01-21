Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 16 | 25

Ecco un’introduzione chiara e sobria per l’aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle ore 16:25: Questo aggiornamento fornisce le ultime informazioni sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione alle principali strade e autostrade di Roma. Sono segnalate le condizioni del traffico, eventuali code e lavori in corso, per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti in modo più consapevole. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla mobilità

Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A24 roma-teramo abbiamo Vicovaro Castel Madama in direzione Roma code a tratti sul raccordo in esterna tra Pontina diramazione Roma Sud mentre in in terra abbiamo contattati Truck service a Prenestina cosa tratti anche sul tratto Urbano della A24 d'accordo in uscita cose sulla caccia te l'ho già te l'ho Giustiniani 2 Censi per lavori code sulla Pontina in direzione Latina all'altezza di Borgo Piave code per lavori nei due sensi anche sulla Casilina all'altezza di Tor Bella Monaca fino a finocchio Terni astrali fusibilità è tutto Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

