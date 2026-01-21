Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 13 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle 13:25. Attualmente, il traffico sulla Roma-Teramo e sulla Pontina presenta alcune deviazioni dovute a lavori e incidenti, con circolazione in progressivo miglioramento. Si ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene a partire dal 15 aprile 2026 per garantire la sicurezza di tutti durante i viaggi in condizioni di freddo e ghiaccio. Per dettagli e aggiornamenti, consultate il sito di Astral

Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare Dov'è la circolazione al momento si presenta cellulare in esterna interna invece si è risolto l'incidente tra Tuscolana e Ardeatina con la circolazione ora tornata regolare è l'autostrada e con entrambe le direzioni sulla Roma Teramo tra la Roma Napoli e Castel Madama a causa di lavori sempre per cose sulla Pontina in direzione di Roma tra Borgo Piave via Prato Cesarino 2 via Tiburtina rallentamenti nei pressi del raccordo anulare In quest'ultima direzione stessa situazione sulla Casilina adatte a Borghesiana ad Antolini mobili da tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a le scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral spa.

