Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 21 gennaio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio mostra condizioni generalmente regolari sul Raccordo Anulare. Si registrano rallentamenti e code in alcune zone: carreggiata interna tra Tuscolana e Ardeatina a causa di un incidente, e sulla Roma-Teramo tra Roma e Castel Madama, per lavori in corso. In via Pontina e sulla Casilina si segnalano rallentamenti dovuti a traffico intenso.

Protesta inceneritore Roma, comitati chiedono intervento della Regione LazioGiovedì 8 gennaio una trentina di persone dell'Unione dei comitati contro l'inceneritore di Roma ha partecipato ad un sit-in di protesta sotto la sede della Regione Lazio. Pochi i manifestanti […] ... ecodallecitta.it INFO VIABILITÀ ROMA: La settimana dal 20 al 25 Gennaio Settimana intensa per la mobilità romana tra cantieri notturni, grandi eventi sportivi e modifiche al trasporto ferroviario. Per evitare sorprese e viaggiare senza stress, ecco il riepilogo dei punti caldi:

