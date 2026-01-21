Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 del 21 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta condizioni generalmente regolari lungo il raccordo anulare di Roma. Si registrano invece rallentamenti e code in alcune arterie, tra cui l’Appia Ardeatina, la Roma-Teramo, la via Pontina e la Tiburtina, a causa di incidenti e lavori in corso. La situazione può variare: si consiglia di consultare aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare dove la circolazione al momento si presenta regolare in esterna si segnano Invece così per un incidente in interna tra Appia Ardeatina per l'autostrada e con entrambe le direzioni sulla roma-teramo tra la Roma Napoli e Castel Madama a causa di lavori ci spostiamo sempre per le code sulla via Pontina in direzione di Roma tra Borgo Piave via Prato Cesarino sulla via Tiburtina rallentamenti nei pressi del raccordo anulare In quest'ultima direzione stessa situazione sulla Casilina altezza di Borghesiana

