Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 10 | 25

Ecco un'introduzione chiara e sobria, ottimizzata per Google, sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle 10:25: Alle 10:25 del 21 gennaio 2026, la viabilità nelle zone di Roma e del Lazio presenta alcune criticità. L'Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sul raccordo anulare, sia in direzione interna che esterna, e sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est a causa di lavori. Incidenti e traffico

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare l'allenamento in interna tardi mentre l'esterno invece auto in coda tra Casilina e la Roma Teramo cose anche nel tratto Urbano della A24 ad altezza Portonaccio in direzione tangenziale est per l'autostrada e con entrambe le direzioni sulla roma-teramo tra la Napoli e Castel Madama a causa di lavori ci spostiamo sulla via Pontina ancora auto in coda per un incidente direzione Roma nei pressi di Borgo Piave cadare Antolini alzano i mobili da tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

