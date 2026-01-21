Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 09 | 10

Ecco un'introduzione conforme alle tue richieste: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 21 gennaio 2026 alle ore 09:10. L'informazione viene fornita da Astral Infomobilità, servizio regionale che segnala le principali criticità sulla rete stradale, tra cui incidenti e traffico intenso in diverse zone della città e dei raccordi principali. Di seguito, i dettagli delle condizioni del traffico e le eventuali situazioni di rallentamento o congestione.

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare interna con vetrate o fa a Casal del Marmo a caso di un incidente sempre in carreggiata interna cose tra bufalotte Tiburtina stavolta per traffico e tra la diramazione Roma Sud Appia mentre in esterna auto in coda dalla stessa Aurelia e poi più avanti tra Ardeatina Roma Teramo nel tratto Urbano della A24 tratto osservare la tangenziale est In quest'ultima direzione in entrata verso Roma code sulla via Flaminia 3 raccordo anulare i due punti in direzione al centro così come sulla via Pontina con auto incontrerà i tuoi raccordo anulare sempre sulla Pontina incidente in direzione Roma nei pressi di Borgo Piave rimanendo nel quadrante sud della capitale coda anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia in via di Malafede così come sulla via Appia all'altezza dell' aeroporto di roma-ciampino nadai Antonini Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

