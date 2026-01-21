Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-01-2026 ore 07 | 25

Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e zone limitrofe. Attualmente si registrano rallentamenti e code tra Roma sud, Appia, Prenestina, Tiburtina, sulla A24 e sulla Pontina, con criticità anche sulla Cristoforo Colombo e sulla via Appia. Si ricorda l’importanza di adottare comportamenti di guida sicuri, soprattutto con l’arr

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio e apertura e raccordo anulare in internal code tra la diramazione Roma sud e Appia mentre in esterna primi rallentamenti tra Prenestina Tiburtina code anche nel tratto Urbano della A24 tra la tangenziale est e il raccordo anulare In quest'ultima direzione in entrata verso Roma cose sulla Flaminia tra il raccordo anulare via dei Due Ponti in direzione centro così come sulla via Pontina coreutico l'altra Pomezia Castel Romano sempre nel quadrante sud della capitale cose anche sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia via di Malafede così come sulla via Appia aeroporto di roma-ciampino Daddario auto linea sono in pubblicità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo per un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligato montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto.

