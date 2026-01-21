Vi raccontiamo la storia di Alfredo e Franco, protagonisti del nuovo romanzo di Matteo Cavezzali, in uscita in libreria il 27 gennaio. Scrittore, autore di podcast e direttore dello ScrittuRa Festivale, Cavezzali offre un racconto che invita alla riflessione e alla scoperta, con uno stile sobrio e intelligente. Un’opera che si inserisce nel panorama della narrativa italiana contemporanea, mantenendo un approccio diretto e preciso.

Sarà in libreria il 27 gennaio il nuovo romanzo di Matteo Cavezzali, scrittore, autore di podcast, direttore dello ScrittuRa Festivale e della scuola di narrazioni Invél. Si intitola ‘ I fratelli Meraviglia ’ ed è una storia vera che non smette di riservare sorprese, ambientata nella Ravenna del regime fascista e poi nell’Europa ferita dalla Seconda Guerra Mondiale. Il romanzo è edito da Mondadori e sarà presentato dall’autore il 28 gennaio alle 17.30 alla Classense di Ravenna, il 27 febbraio alla Trisi di Lugo e il 6 marzo alla Manfrediana di Faenza. Cavezzali, chi sono ‘I fratelli meraviglia’? "Sono due fratelli adolescenti, Alfredo e Franco, che vivono nella Ravenna del ventennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Vi racconto la storia di Alfredo e Franco"

Leggi anche: Lorenzo Fragola: “Non sono morto, ora vi racconto la mia storia”

Leggi anche: “Cinque anni d’attesa e un volo per Rio: vi racconto come è nata la nostra famiglia”: la storia di Maria Laura

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Raffaele Cutolo - Il fantasma dietro il film. Storia del boss della Nuova Camorra Organizzata

Argomenti discussi: Vi racconto la storia di Alfredo e Franco; Vi racconto la storia dell’oro del Venezuela; Presentazione del libro di Salvatore Rossi: Vi racconto la Banca d'Italia (19.01.2026); Ragazzi, vi racconto perché questo è il tempo di Leggere Lolita a Teheran.

Vi racconto la storia dell’oro del VenezuelaChe cosa insegna il contenzioso legale e politico sull'oro del Venezuela depositato alla BoE. L'approfondimento di Liturri Su Nicolas Maduro e il Venezuela negli ultimi giorni abbiamo letto e sentito ... startmag.it

Bianca Pitzorno, vi racconto La sonnambula e il suo coraggioBIANCA PITZORNO, LA SONNAMBULA (Bompiani, pp. Celebratissima autrice, all'attivo più di settanta opere tra saggi e romanzi, per bambini e per adulti, Bianca Pitzorno (nata a Sassari nel 1942) torna in ... ansa.it

Vi racconto una storia. Anzi una favola vera C’era una volta una fotografia scattata da zia @barbaragallozziphotographer , in un giorno di dicembre. Dentro quella foto c’eravamo noi: vicini, sistemati con cura, con quell’aria di chi si vuole davvero bene. Poi - facebook.com facebook

Vi racconto una storia. C'è una bellissima città, molto turistica, piena di turisti, ma con poche licenze #taxi. Si chiama Firenze e qui una licenza può essere venduta anche a 200/250 mila euro. Eppure l'inchiesta di @FlaviaLandolfi e V.Nuti evidenzia un reddito x.com