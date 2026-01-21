Versace insediato il nuovo cda | Lorenzo Bertelli alla guida Certificazione sulla parità di genere per Prada

Recentemente, Versace ha annunciato l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, con Lorenzo Bertelli alla guida. Contestualmente, Prada ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere, rafforzando il proprio impegno verso politiche di inclusione. Questi cambiamenti segnano un momento importante per il settore della moda di lusso, evidenziando strategie di gestione e responsabilità sociale delle grandi maison italiane.

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nuovo board. L'aretino è il nuovo presidente esecutivo Adesso Versace sarà guidato, di fatto, da Prada. Si è insediato nei giorni scorsi il nuovo cda della maison d'alta moda acquisita dal gruppo di Patrizio Bertelli. Il consiglio direttivo è composto da cinque membri, tutti interni aa Prada. L'acquisizione era stata completata il 2 dicembre: un investimento da 1,25 miliardi di euro che ha riportato il brand in mani italiane dopo circa sei anni sotto al statunitense Capri Holdings. La società milanese adesso ha la sua nuova governance. Sarà Lorenzo Bertelli, aretino di origine, figlio di Patrizio e Miuccia Prada, il nuovo presidente esecutivo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

