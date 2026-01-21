Veronika la mucca che sa usare strumenti come uno scimpanzé | il video

Veronika, una mucca insolita, dimostra di saper utilizzare strumenti come uno scimpanzé. Questo video mette in luce comportamenti sorprendenti e sfata alcune convinzioni sulla capacità cognitiva delle mucche. Un esempio interessante di come alcune specie possano mostrare abilità inattese, aprendo nuove prospettive sulla complessità del mondo animale.

Se si parla di intelligenza nel mondo animale, probabilmente le mucche non sono la prima specie che ci viene in mente. Ma a torto: questi bovini infatti hanno recentemente fatto il loro ingresso nella lista, piuttosto ristretta, di animali che hanno dimostrato di saper utilizzare strumenti per.🔗 Leggi su Today.it

C'è una mucca in Austria che si chiama Veronika e sa usare gli strumenti, si strofina la schiena con uno spazzolone per grattarsiLa cosa assurda, affermano gli autori dello studio, non sta nel credere che una mucca sappia usare gli strumenti, ma nel presumere che una cosa del genere non possa esistere ... wired.it

Veronika, la mucca che sa usare strumenti come uno scimpanzéUna nuova ricerca rivela che questa mucca austriaca utilizza uno spazzolone per grattarsi con perizia e flessibilità, una capacità così raffinata fino ad oggi era stata confermata solo nei nostri pare ... today.it

MAESTRA VACCA VERONIKA Una vacca che ha imparato a usare utensili per grattarsi ci insegna: -non esiste "ogni mucca fa la mucca" (tipo "ogni orso fa l'orso") ci sono personalità e intelligenze diverse nella specie; -sottovalutiamo le menti di molte specie s x.com

Afferra lo spazzolone con la bocca e lo usa per grattarsi schiena e pancia in modo diverso. Veronika non è una mucca qualunque. Con quel gesto semplice ha riscritto ciò che pensavamo sull’intelligenza dei bovini. - facebook.com facebook