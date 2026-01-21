Verona ritrovato il 14enne scomparso | era un poliambulatorio di Milano

Il 14enne Diego Baroni, scomparso il 12 gennaio da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato ritrovato a Milano. La sua assenza aveva destato preoccupazione tra familiari e amici. Ora, grazie all'intervento delle autorità, Diego è stato rintracciato e sta bene. La notizia porta sollievo a tutta la comunità coinvolta.

Diego Baroni, il 14enne scomparso il 12 gennaio scorso da San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, è stato ritrovato a Milano. L’adolescente sta bene, come confermato dal sindaco della sua città, e sarebbe già stato messo in contatto con la sua mamma. La sua famiglia, così come le autorità impegnate nella ricerca, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Il giovanissimo si era presentato oggi in una “casa di comunità“, il poliambulatorio di via Livigno, nelcapoluogo lombardo, come riferito da diverse fonti. Nei giorni scorsi, nel pieno delle attività di ricerca, gli investigatori si erano concentrati proprio su questo tipo di strutture, nella speranza che il ragazzino potesse recarvisi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

+++ Sta bene lo studente 14enne che si era allontanato il 12 gennaio dalla provincia di #Verona. “E’ stato ritrovato a Milano dalla Polizia", comunica la mamma a “Chi l’ha visto”, poco dopo aver affidato alla trasmissione un accorato appello rivolto al ragazzo. - facebook.com facebook

