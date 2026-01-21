Verona ritrovato a Milano il 14enne scomparso | l' abbraccio con la mamma

A Milano, il 14enne Diego, scomparso da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato e ha riabbracciato la madre, Sara Agnolin, presso la Questura. La vicenda si è conclusa positivamente dopo alcuni giorni di preoccupazione.

(LaPresse) Si sono riabbracciati in Questura a Milano Diego e sua madre, Sara Agnolin. Il 14enne, scomparso da San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, è stato ritrovato dopo giorni di apprensione. A raccontarlo è la Questura di Milano: "Erano entrambi felici, un momento emozionante". Restano da chiarire le ragioni dell'allontanamento, forse legate a questioni familiari. Servirà tempo per capirle.

Ritrovato il 14enne scomparso: è in buone condizioni. Il messaggio agli amici su WhatsApp: «A Milano e in Svizzera per fare i soldi facili». L'abbraccio con la mammaÈ stato ritrovato il 14enne scomparso, in buone condizioni.

