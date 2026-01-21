Verona ritrovato a Milano il 14enne scomparso | l' abbraccio con la mamma

A Milano, il 14enne Diego, scomparso da San Giovanni Lupatoto, è stato ritrovato e ha riabbracciato la madre, Sara Agnolin, presso la Questura. La vicenda si è conclusa positivamente dopo alcuni giorni di preoccupazione.

(LaPresse) Si sono riabbracciati in Questura a Milano Diego e sua madre, Sara Agnolin. Il 14enne, scomparso da San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, è stato ritrovato dopo giorni di apprensione. A raccontarlo è la Questura di Milano: “Erano entrambi felici, un momento emozionante”. Restano da chiarire le ragioni dell’allontanamento, forse legate a questioni familiari. Servirà tempo per capirle. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

