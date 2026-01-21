Verdello si introduce nell’alloggio dell’ex e dei due figli | arrestato l’ex compagno

A Verdello, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio dell’alloggio dell’ex compagna e dei figli. L’episodio si è verificato nel contesto di un’operazione di polizia volta a garantire la sicurezza della famiglia. L’arresto si inserisce in una serie di interventi per tutelare le persone coinvolte in situazioni di rischio.

Verdello. Ha cercato di sfuggire ai carabinieri nascondendosi nell’armadio nell’alloggio protetto in cui risiedono l’ex fidanzata e i due figli. L’uomo, marocchino di 29 anni già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento, è stato arrestato dai militari della stazione di Verdello, nella serata di mercoledì 14 gennaio. La vicenda ha inizio nel 2024, quando la donna, oggi 26enne, aveva denunciato l’ex compagno per maltrattamenti reiterati, anche in presenza dei figli, ottenendo a suo favore misure di protezione e il collocamento in una struttura protetta. La sera dell’intervento, la donna aveva contattato i carabinieri con una telefonata durata pochi secondi e interrotta improvvisamente.🔗 Leggi su Bergamonews.it

