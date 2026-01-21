Venti chili di fumo nel portabagagli dell’auto | fermato dalla polizia finisce in manette

Durante un controllo, la polizia ha fermato un'auto a noleggio con oltre 20 chili di hashish nel portabagagli. L’individuo a bordo è stato arrestato per il possesso e il trasporto di sostanze stupefacenti. L'operazione evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e nella tutela della sicurezza pubblica.

Trasportava oltre 20 chilogrammi di hashish a bordo di un'auto a noleggio: arrestato dalla polizia di Stato. Nel corso di un servizio di controllo lungo l'autostrada del Sole, gli agenti della polizia stradale di Orvieto hanno fermato un'autovettura nei pressi del casello di Orvieto, con a bordo.

