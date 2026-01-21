Venti betoniere partite via mare in direzione Ischia 225 tonnellate di materiale | maxi lavori al via

Venti betoniere sono partite da Pozzuoli verso Ischia, portando 225 tonnellate di materiale e 190 metri cubi di calcestruzzo. L’intervento riguarda i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale Rizzoli, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari sull’isola. Le operazioni, svolte nella notte tra il 16 e il 17 gennaio, segnano una fase importante nelle attività di sviluppo del presidio ospedaliero di Ischia.

Riprendono i lavori all'ospedale Rizzoli di Ischia. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, venti betoniere partite da Pozzuoli hanno raggiunto l'isola verde, trasportando 190 metri cubi di calcestruzzo e 225 tonnellate di materiale, necessari per la realizzazione del solaio della nuova.

