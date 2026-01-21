Venezuela forze Usa prendono controllo di un' altra petroliera

Le forze militari statunitensi hanno recentemente preso il controllo di un'altra nave petroliera collegata al Venezuela. Questa azione si inserisce in un contesto di interventi più ampi da parte degli Stati Uniti, con l’obiettivo di influenzare le risorse energetiche del Paese sudamericano. La situazione evidenzia le tensioni geopolitiche in corso e le strategie adottate per esercitare pressione economica e politica sulla regione.

Le forze militari statunitensi sono salite a bordo e hanno preso il controllo di una settima petroliera collegata al Venezuela, nell’ambito di un più ampio sforzo dell’amministrazione Trump per assumere il controllo del petrolio del Paese sudamericano. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha dichiarato in un post sui social media che le forze statunitensi hanno sequestrato la motonave Sagitta “senza incidenti” e che la petroliera stava operando in violazione della “quarantena stabilita dal presidente Donald Trump per le navi sanzionate nei Caraibi”. Il comando militare non ha specificato se la Guardia Costiera statunitense abbia preso il controllo della petroliera, come è accaduto in precedenti sequestri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Venezuela, le forze Usa sequestrano un’altra petrolieraLe forze statunitensi hanno sequestrato un’altra nave coinvolta nel trasporto di petrolio venezuelano, continuando le azioni di interdizione in assenza di accordi con il governo di Caracas.

