"Sono grata al Teatro Verdi che mi permette di dirigere in Italia, anzi a pochi chilometri da casa mia, e sono concentrata su questo e nient’altro. Anzi, sono talmente raccomandata in Italia che lavoro praticamente solo all’estero". Beatrice Venezi rompe il silenzio sull’incarico di direttrice musicale del Teatro La Fenice di Venezia dal prossimo ottobre. L’occasione è la conferenza stampa per la Carmen in scena al Verdi di Pisa venerdì e domenica prossimi: Venezi dirigerà l’Orchestra da Camera fiorentina per il nuovo allestimento dell’opera di Bizet firmato dal regista Filippo Tono, nel cast Laura Verrecchia (mezzosoprano) nei panni di Carmen, Valentina Mastrangelo (soprano) in quelli di Micaela, Leonardo Caimi (tenore) che sarà Don José, e Devid Cecconi (baritono) che interpreta Escamillo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Venezi si tiene la Fenice: "La partita non è finita"

Beatrice Venezi risponde alle proteste de La Fenice: “La partita non è finita. Io raccomandata? Lavoro solo all’estero”Beatrice Venezi, durante la presentazione dell’opera

Beatrice Venezi sul caso Fenice: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”. E intanto dirige a PisaBeatrice Venezi commenta il caso Fenice con una frase netta: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

FENICE, BEATRICE VENEZI RISPONDE: «NESSUN PASSO INDIETRO». M5S: «ACCANIMENTO» | 20/01/2026

Argomenti discussi: Beatrice Venezi rompe il silenzio sul caso Fenice e cita Boskov: La partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia; Chi si rivede, Beatrice Venezi. Carmen la prima direzione; Beatrice Venezi: Così raccomandata che lavoro solo all'estero. Dove si chiedono perché la Fenice sia in mano ai sindacati; Beatrice Venezi, spillette e Swarovski.

Venezi: FdI la difende, M5s all’attacco. Trentin: «Lavoratori unanimi»VENEZIA - Giornata di prove, ieri, alla Fenice. E poco tempo per commentare le dichiarazioni di Beatrice Venezi. Parole che devono aver spiazzato anche i vertici del teatro, con quella battuta ... ilgazzettino.it

Venezi: 'Parlerò a tempo debito ma la partita non è chiusa''Sono talmente raccomandata che lavoro praticamente solo all'estero, la Fenice in mano ai sindacati'. Il M5s: 'Le squadre sono già negli spogliatoi' (ANSA) ... ansa.it

Monza scavalcato dal Venezia che tiene il passo con una netta vittoria sulla Reggiana - facebook.com facebook

42 - 44 tiene un piccolo margine di vantaggio la Reyer prima di andare negli spogliatoi, ottima prova di squadra per le Leonesse che trovano fiducia nel tiro. x.com