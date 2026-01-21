Veicoli abbandonati 1.183 casi nel 2025 | Controlli in aumento

Sono 1.183 le pratiche gestite per i veicoli abbandonati nel 2025: i dati arrivano dalla polizia locale, in particolare dal Nucleo tutela ambientale - Ufficio relitti illustrati mercoledì mattina in commissione consiliare. I numeri confermano un incremento dell'attività nell'anno passato: nel 2024, infatti, i casi di cui si era occupata la polizia locale sono stati 841. In particolare, le pratiche istruite in area pubblica sono passate da 714 a 794, mentre quelle in area privata sono state 110 nel 2025, a fronte delle 127 dell'anno precedente. C'è anche il dato sulle situazioni segnalate e risolte con un approccio preventivo: è pari a 279 casi nel 2025.

