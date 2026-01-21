Veganuary la nutrizionista | Un mese di dieta vegana ben pianificata porta grandi benefici

Il Veganuary, iniziativa che promuove una dieta vegana per il mese di gennaio, sta guadagnando sempre più consensi tra gli italiani. La nutrizionista sottolinea che un piano alimentare vegano ben strutturato può offrire numerosi benefici per la salute. Deliveroo, attraverso i dati condivisi, evidenzia come questa scelta alimentare stia diventando una tendenza crescente nel nostro paese.

(Adnkronos) – Per celebrare il Veganuary, che ogni anno invita le persone a provare una dieta 'plant-based' per il mese di gennaio, Deliveroo condivide alcuni dati che mostrano come questa dieta sia una scelta sempre più amata dagli italiani. Secondo Deliveroo, nel corso del 2025 si è registrato in tutto il Paese un aumento percentuale dell'80% negli ordini di pietanze vegane, ma ciò che sorprende sono i dati di crescita in alcune aree con una tradizione culinaria fortemente basata sul consumo di carne e pesce. In particolare: Genova registra una crescita degli ordini vegani di oltre il 570%; Bologna registra un aumento del 200%; Sassari di oltre il 290%; Cagliari di oltre il 110%; Napoli di circa il 50%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “La dieta vegana nei primi anni di vita? Possibile, ma solo se seguita da un medico”: il parere del pediatra

Leggi anche: Dieta vegana o vegetariana per cani e gatti, la veterinaria: “Chi la sceglie deve sapere che può provocare danni irreparabili”

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Veganuary, la rivoluzione gentile di Suzy Amis Cameron: Una volta compreso veramente l'impatto di ciò che si ha nel piatto, è impossibile voltare lo sguardo dall'altra parte; Veganuary: Deliveroo, +80% di cibo vegano nel 2025; Deliveroo celebra il Veganuary: boom di ordini e aumento della dieta vegana in Italia; Boom vegan nel delivery. La classifica delle città dove crescono di più gli ordini di cucina plant?based.

Veganuary, la nutrizionista: Un mese di dieta vegana ben pianificata porta grandi beneficiSecondo i dati Deliveroo nel 2025 si è registrato in tutto il Paese un aumento dell'80% negli ordini di pietanze vegane, ma ciò che sorprende sono i numeri di crescita in alcune aree con una tradizion ... adnkronos.com

Veganuary: Deliveroo, +80% di cibo vegano nel 2025Ti informiamo che, per migliorare la tua esperienza di navigazione questo sito utilizza dei cookie. In particolare il sito utilizza cookie tecnici e cookie di terze parti che consentono a queste ultim ... agroalimentarenews.com

In occasione del Veganuary in collaborazione con #deliveroo abbiamo parlato della dieta vegana e dei benefici di un mese di dieta plant based, la quale, se ben pianificata, permette di ottenere molti benifici per l’organismo come il miglioramento del microbiot - facebook.com facebook