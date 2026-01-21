Vede un corpo in Porto vecchio e chiama i soccorsi | Hai salvato una vita

Una persona ha segnalato un corpo in Porto Vecchio, chiamando i soccorsi e affermando di aver salvato una vita. I sanitari del 118 sono intervenuti e hanno trovato l’individuo all’interno di uno dei vecchi magazzini, ormai in condizioni di rovina. L’intervento ha permesso di valutare lo stato di salute della persona, che si trovava in un’area abbandonata. La situazione resta sotto controllo e le autorità stanno approfondendo le circostanze.

Ai sanitari del 118 che l'hanno soccorso ha detto di vivere all'interno di uno dei magazzini, ormai ridotto a rudere, di Porto vecchio. Il giovane che ha ricevuto le cure dei sanitari è un cittadino sloveno, senza fissa dimora. Nella tarda serata del 18 gennaio scorso è stato ritrovato nella zona. La storia è stata diffusa da Lorena Fornasir di Linea d'Ombra nella serata del 18 gennaio. A trovare il giovane nato a Capodistria è stato un ragazzo afghano. Se non l'avesse fatto forse quel corpo a ...

