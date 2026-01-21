Vecchiano | sport e inclusione scolastica con i progetti ' Multisport' e ' Fiore di Loto'

L'istituto comprensivo 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano partecipa nuovamente ai progetti 'Multisport' e 'Fiore di Loto', promuovendo l'inclusione scolastica attraverso attività sportive dedicate a bambini e ragazzi con disabilità. Questi programmi mirano a favorire l'integrazione, la socializzazione e lo sviluppo delle competenze motorie, contribuendo a creare un ambiente scolastico più aperto e accogliente per tutti gli studenti.

L'istituto comprensivo 'Daniela Settesoldi' di Vecchiano rinnova la partecipazione al progetto Fiore di Loto – Multisport e Disabilità.Il progetto ha come obiettivo sostenere l’attività motoria a scuola attraverso il personale specializzato delle associazioni aderenti, coprendo ben 32 classi.🔗 Leggi su Pisatoday.it

