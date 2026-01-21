Una statua di Cristiano Ronaldo, situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata danneggiata in un episodio di vandalismo. Recentemente, la statua è stata incendiata mentre vi si ascoltava musica techno. L'evento ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, che condanna il gesto e si attende un intervento delle autorità per fare chiarezza.

La statua di Cristiano Ronaldo situata accanto al Museo CR7 a Funchal, in Portogallo, è stata oggetto di un grave atto vandalico. L’episodio, inspiegabile e sconcertante, è stato ripreso e pubblicato sui social dallo stesso autore, noto con il nickname “zaino.tcc.filipe”. La statua di Cristiano Ronaldo va a fuoco. Il giovane ha filmato l’atto e lo ha condiviso sulla sua pagina Instagram, taggando direttamente Cristiano Ronaldo con il messaggio: “Questo è l’ultimo avvertimento di Dio”. Nel video, l’uomo balla musica techno, raccoglie un contenitore di liquido infiammabile e lo versa sulla statua, accendendo poi il fuoco con un accendino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano Ronaldo a Funchal mentre balla musica techno

Leggi anche: Cristiano Ronaldo a cena alla Casa Bianca: quanti elogi da Trump

Leggi anche: Perché Cristiano Ronaldo è finito da Trump alla Casa Bianca trattato come fosse un capo di stato

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Firenze, strage di specchietti in via Pisana, la rabbia dei residenti; Svastiche sul condominio di piazza Rizzo: caccia ai vandali; Un uomo dell’Arizona è stato condannato a 5 anni di prigione per incendio doloso contro una concessionaria Tesla.

Settecamini, vandali danno fuoco alla tenda del bar della parrocchiaNella notte tra il 29 e il 30 settembre, intorno all’1:30, il quartiere è stato svegliato dal trambusto proveniente da piazza Santa Maria dell’Olivo. Mi hanno raccontato – dice Luciano, gestore del ... romatoday.it

Vandalo dà fuoco alla statua di Cristiano #Ronaldo a #Funchal mentre balla musica techno. L’episodio è stato compiuto e pubblicato da un uomo noto con il nickname "zaino.tcc.filipe". Nel video, il vandalo versa un liquido infiammabile sulla statua e accende - facebook.com facebook

5 All’epoca dell’incidente c’erano state diverse segnalazioni su atti di vandalismo sui Saguaro con uso di armi da fuoco e i ranger avevano lanciato un’indagine: chissà che il responsabile non fosse sempre Grundman. x.com