Vance e Usha aspettano il loro quarto figlio, previsto per luglio. La coppia, genitore di Ewan, Vivek e Mirabel, ha condiviso questa notizia, confermando l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. L’annuncio sottolinea l’armonia e la continuità della loro vita familiare, mantenendo uno stile sobrio e naturale, in linea con le notizie di carattere personale pubblicate da Il Difforme.

A sorpresa il vicepresidente Usa, J.D. Vance, ha annunciato che lui e sua moglie sono in attesa del quarto figlio. Usha Vance ha 40 anni e a luglio diventerà di nuovo madre. Ad annunciare la lieta notizia è il vice presidente stesso attraverso i suoi profili social. Ciò spiegherebbe come mai nell’ultimo periodo la moglie Usha lo abbia seguito poco negli impegni istituzionali: molto probabilmente, durante i primi mesi di gestazione, è dovuta stare a riposo. I due si sono conosciuti a Yale nel 2010 dove si sono innamorati, per poi sposarsi nel 2014. Hanno già tre figli: Ewan nato nel 2017, Vivek nel 2020 e Mirabel nel 2022. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vance e Usha aspettano il quarto figlio: nascerà a luglio

