Vance e Usha aspettano il quarto figlio | nascerà a luglio

Da ildifforme.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vance e Usha aspettano il loro quarto figlio, previsto per luglio. La coppia, genitore di Ewan, Vivek e Mirabel, ha condiviso questa notizia, confermando l’arrivo di un nuovo membro in famiglia. L’annuncio sottolinea l’armonia e la continuità della loro vita familiare, mantenendo uno stile sobrio e naturale, in linea con le notizie di carattere personale pubblicate da Il Difforme.

A sorpresa il vicepresidente Usa, J.D. Vance, ha annunciato che lui e sua moglie sono in attesa del quarto figlio. Usha Vance ha 40 anni e a luglio diventerà di nuovo madre. Ad annunciare la lieta notizia è il vice presidente stesso attraverso i suoi profili social. Ciò spiegherebbe come mai nell’ultimo periodo la moglie Usha lo abbia seguito poco negli impegni istituzionali: molto probabilmente, durante i primi mesi di gestazione, è dovuta stare a riposo. I due si sono conosciuti a Yale nel 2010 dove si sono innamorati, per poi sposarsi nel 2014. Hanno già tre figli: Ewan nato nel 2017, Vivek nel 2020 e Mirabel nel 2022. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

vance e usha aspettano il quarto figlio nascer224 a luglio

© Ildifforme.it - Vance e Usha aspettano il quarto figlio: nascerà a luglio

Leggi anche: Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk

Leggi anche: JD Vance e la moglie Usha Chilukuri "verso il divorzio, lei non indossa la fede, lui aspetterebbe un figlio da Erika Kirk"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Il vicepresidente JD Vance e la moglie Usha aspettano il quarto figlio; JD Vance annuncia il quarto figlio: nascita prevista a fine luglio; La seconda signora Usha Vance annuncia di essere incinta del quarto figlio; Usha Vance annuncia il quarto figlio: come si sono incontrati lei e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance? La storia d’amore di Yale Regulation diventa virale.

vance e usha aspettanoSi allarga la famiglia Vance, la second lady Usa aspetta il quarto figlioIl Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e sua moglie, Usha, accoglieranno il loro quarto figlio, un maschio, a luglio: lo ha annunciato la coppia in una dichiarazione congiunta. Usha Vance ha ... msn.com

Il vicepresidente JD Vance e la moglie Usha aspettano il quarto figlioInvesting.com -- Il vicepresidente JD Vance e sua moglie Usha Vance hanno annunciato che stanno aspettando il loro quarto figlio, un maschietto, la cui nascita è prevista per la fine di luglio. it.investing.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.