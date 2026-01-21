Valigie leggere pile di libri telefoni spenti finestre che danno su campagne pinete o scorci di mare | ecco cosa sono i ritiri per la lettura su TikTok

I “reading retreats” su TikTok sono ritiri dedicati alla lettura, spesso condivisi attraverso video silenziosi e brevi. Questi momenti coinvolgono valigie leggere, pile di libri, dispositivi spenti e ambientazioni naturali come campagne, pinete o mare. Si tratta di spazi ideali per dedicarsi alla lettura in tranquillità, lontano dal caos quotidiano, favorendo un’esperienza di relax e introspezione.

Su TikTok li chiamano reading retreats (“ritiri per la lettura”, ndr) e li raccontano con video brevi e silenziosi: valigie leggere, pile di libri, telefoni spenti, finestre che danno su campagne, pinete o scorci di mare. Negli ultimi mesi questi ritiri di lettura hanno iniziato a circolare sempre più spesso sulle piattaforme, diventando uno dei formati legati al benessere culturale più condivisi online. Non una fuga esotica, ma una pausa organizzata in cui l’attività principale è leggere. Il fenomeno nasce e si consolida nel mondo anglosassone, soprattutto tra Stati Uniti e Regno Unito, dove diverse realtà propongono soggiorni di più giorni interamente dedicati ai libri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

