Valentino | Michele Mitologia pura lascia grande eredità da portare avanti

Valentino ricorda Michele come una figura di grande valore e testimonia la sua perdita come una perdita significativa, sia per i suoi cari, in particolare il compagno Giancarlo, sia per tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua memoria rimarrà come un’eredità importante, simbolo di una vita dedicata con passione e integrità.

(LaPresse) “Io penso che sia una grande perdita, un essere umano, un grande uomo, una persona straordinaria per i suoi cari soprattutto, per il suo compagno, Giancarlo, ma per tutti. Un grande esempio di passione, di amore”. Lo ha dichiarato Alessandro Michele, direttore creativo di Valentino, in uscita dalla camera ardente dello stilista a Roma. “Un’eredità grande da portare avanti, ma non mi sento di prendere il suo posto. Lui è un grande padre fondatore, oramai è mitologia pura, quindi lo penseremo come un essere magico”, ha aggiunto lo stilista. “Io non ho lavorato con lui, quindi non mi arrogo nessun tipo di diritto, però tocco le sue cose, a volte attraverso le stanze dove lui ha lavorato, ed è bellissimo”, ha sottolineato Michele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L'ultimo omaggio a Valentino, aperta la camera ardente.

Addio a Valentino, si spegne a 93 anni la leggenda della moda mondiale.

