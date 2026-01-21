valentino la causa di morte dello stilista e gli ultimi anni vissuti fuori dai riflettori

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all’età di 93 anni nella sua residenza romana sull’Appia Antica. La causa della morte è stata naturale. Negli ultimi anni, l’iconico designer aveva mantenuto un profilo discreto, lontano dai riflettori, lasciando un’eredità indelebile nel mondo della moda.

Valentino Garavani si è spento serenamente nella sua residenza romana sull’Appia Antica, all’età di 93 anni, per cause naturali. Non si è trattato di un evento improvviso o traumatico: lo stilista è morto serenamente nel sonno, con il conforto degli affetti più cari. Negli ultimi due anni, la salute dello stilista si era fatta più precaria a causa dell’età avanzata, tuttavia, stando a quanto riporta il Messaggero, non risulta che soffrisse di malattie croniche o patologie gravi come tumori o problemi cardiaci. Valentino accusava una stanchezza crescente che lo ha portato a ridurre al minimo le apparizioni pubbliche, preferendo restare in casa, seguito da uno staff medico privato. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

