Valentino la camera ardente | Eleonora Abbagnato e Alessandro Michele chi c'era per l'ultimo saluto

Venerdì si terranno i funerali di Valentino Garavani, scomparso all’età di 93 anni. La camera ardente, aperta oggi e domani dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli a Roma, offre l’opportunità di rendere omaggio allo stilista. Presenti alla camera ardente Eleonora Abbagnato e Alessandro Michele, tra coloro che hanno voluto salutare pubblicamente Valentino.

Venerdì si svolgeranno i funerali dello stilista, morto a 93 anni. La camera ardente resterà aperta oggi e domani dalle 11 alle 18 in piazza Mignanelli a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato, Valeria Marini in visitaAlle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo che già dalle 9 molte persone si erano radunate in coda.

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato e turisti da tutto il mondoAlle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo alcune ore di attesa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Valentino Garavani, funerali il 23 gennaio: camera ardente presso PM23 a Roma; Sito Istituzionale | Camera ardente Valentino, divieti di transito in Centro; Valentino Garavani: dove e quando l’ultimo saluto; Valentino e Roma, storia di un amore eterno.

Valentino, aperta a Roma la camera ardente: rose bianche e commozioneSi è aperta questa mattina intorno alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio. In coda centinaia di persone, tra italiani e stranieri. Allestita presso PM23 ... adnkronos.com

A Roma la camera ardente di Valentino, tra bianco e silenzio. Giammetti: 'Era un sognatore'La bara accolta dall'ex compagno e dai figliocci dello stilista, i fratelli Sean e Anthony Sax. Venerdì i funerali (ANSA) ... ansa.it

La camera ardente di #Valentino: "Total white" e gli amati carlini x.com

Valentino, Bruce Hoeksema lascia camera ardente con i carlini: "Devastato" L'ex compagno dello stilista senza parole alla camera ardente - facebook.com facebook