Valentino il ricordo della parrucchiera delle dive | Mai più uno come lui

Valentino, noto per il suo ruolo nel mondo della moda e della bellezza, è ricordato con affetto da molti, tra cui una nota parrucchiera delle dive. Nel suo ricordo, emergono emozioni profonde e il senso di un legame speciale che ha segnato un periodo importante della sua vita. La perdita di Valentino rappresenta per lei un momento di riflessione e di nostalgia, testimonianza della sua influenza nel mondo dello stile e della cura personale.

"Fa parte della mia vita. Sono stati gli anni più belli della mia vita con lui. Per me, parte della mia vita se n'è andata con lui. Veramente, non ci sarà più un uomo come lui. Mai più. È un grande. Un grande creatore. Tutto quello che toccava diventava bello". Questo il ricordo di Alba Armillei, collaboratrice di Valentino in qualità di parrucchiera e acconciatrice, in uscita dalla camera ardente dello stilista a Roma. "Con lui ho fatto mille prove generali e mi diceva – ricorda ridendo la donna – 'Alba ma ti vuoi star zitta', perché guardavo prima al difetto", in quanto tra il 1967 e il 1984 "ho pettinato dalla Kennedy alla Rothschild, tutte le regine e imperatrici del mondo".

