Valentino Garavani l’ultimo saluto alla Fondazione | il feretro accolto da Giammetti e i figliocci dello stilista

Alla Fondazione PM23 di Roma si svolge il funerale di Valentino Garavani, con l’accoglienza del feretro da parte di Giammetti e dei suoi “figliocci”. La camera ardente è aperta a fan, amici e colleghi, offrendo un momento di commiato sobrio e rispettoso. L’evento segna la conclusione di un percorso dedicato a uno degli stilisti più influenti del panorama moda italiano.

La camera ardente alla Fondazione PM23 di Roma apre le porte a fan, amici e colleghi. Le vetrine nere e. La camera ardente alla Fondazione PM23 di Roma apre le porte a fan, amici e colleghi. Le vetrine nere e la bandiera tricolore ricordano il genio della moda italiana Questa mattina, la salma di Valentino Garavani è giunta alla sede della Fondazione PM23, in piazza Mignanelli a Roma, dove è stata allestita la camera ardente. Sulla bara, una rosa rossa, simbolo di affetto e devozione. Ad accogliere il maestro, Giancarlo Giammetti, amico, socio e compagno di una vita, accompagnato dai “figliocci” Sean e Anthony Sax. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: il feretro dello stilista arrivato in piazza MignanelliÈ stata aperta a Roma la camera ardente di Valentino Garavani, con il feretro arrivato in piazza Mignanelli.

La vita privata di Valentino Garavani, dalla lunga relazione con il compagno Giancarlo Giammetti agli altri amori ai figli dello stilistaLa vita privata di Valentino Garavani, celebre stilista e fondatore della maison Valentino, comprende una lunga relazione con Giancarlo Giammetti, suo compagno e socio.

Valentino camera ardente, diretta: salma arrivata alla Fondazione Pm23. Accolta da Giammetti e i due figliocci. Vetrine delle boutique a luttoValentino, la camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì in piazza Mignanelli, storica sede della maison a Roma. I funerali si terranno venerdì alle 11 ... ilmessaggero.it

Lo yacht di Valentino Garavani, quanto vale e come è fatto il panfilo da 47 metriValentino Garavani è morto a 93 anni, lasciando un patrimonio di circa 1,5 miliardi di euro. Tra i beni che andranno agli eredi c’è anche il T. M. Blue One, un maxi yacht di 47 metri: ecco com’è fatto ... fanpage.it

