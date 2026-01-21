Valentino Garavani l’addio di tutti | i messaggi di affetto arrivati da ogni angolo del mondo

Valentino Garavani, celebre stilista e icona della moda, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dell’arte e del design. La sua scomparsa ha suscitato un ampio affetto, testimoniato da messaggi provenienti da diverse realtà e persone di varia provenienza. In questo articolo, si raccolgono alcuni di questi messaggi e si riflette sull’eredità di un uomo che ha saputo vestire i sogni di generazioni.

Dallo spettacolo alla moda, dalla politica alla gente comune: un coro di affetto per l’uomo che ha vestito i sogni. Dallo spettacolo alla moda, dalla politica alla gente comune: un coro di affetto per l’uomo che ha vestito i sogni di tutti C’era Valentino sui red carpet più importanti del mondo, agli Oscar, nei palazzi del potere e nelle sale dell’alta moda.Ma c’era anche Valentino nei sogni di chi non lo aveva mai incontrato, di chi lo amava da lontano, di chi riconosceva la sua firma senza bisogno di leggere l’etichetta. Per questo, quando se n’è andato, il dolore non è stato solo della moda: è stato di tutti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggiValentino Garavani, iconico stilista e fondatore della maison omonima, ci ha lasciato.

Morto Valentino Garavani, la reazione e i messaggi da Meloni a Salvini per ricordare lo stilista "leggenda"La scomparsa di Valentino Garavani ha suscitato cordoglio tra figure pubbliche e personalità del mondo dello spettacolo e della politica.

In fila per l’ultimo addio a Valentino, l’ultimo imperatore di Roma (e della moda). Giancarlo e Valentino: Forever…: una sola parola carica di un significato potenteL'addio a Valentino Garavani, rose rosse e commozione di chi lo ammirava: il racconto da Roma Una fila composta e commossa già dalle prime ore del mattino per accedere alla Camera Ardente in Piazza Mi ... ilfattoquotidiano.it

Valentino, l’addio alla camera ardente: il dettaglio sulla baraAperta al pubblico la camera ardente di Valentino Garavani, allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma. newsmondo.it

Il patrimonio di Valentino Garavani, lo stilista morto lo scorso lunedì a 93 anni, si aggirerebbe intorno agli 1,5 miliardi di euro. Cosa sappiamo sul testamento e chi sono i possibili eredi: https://fanpa.ge/Piw4C - facebook.com facebook

Ricordiamo insieme Valentino Garavani, maestro indiscusso della moda italiana e internazionale. Indimenticabile l’esposizione di un suo abito in Ambasciata in occasione della Festa Nazionale, simbolo di eleganza e prestigio italiano. x.com