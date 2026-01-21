A Roma, nella sede storica di Valentino vicino a piazza di Spagna, è stata aperta la camera ardente in occasione dell'ultimo saluto al maestro dell'eleganza. La cerimonia, accompagnata da fiori bianchi e musica classica, rappresenta un momento di commiato per un’icona dello stile. Giammetti ricorda il palazzo come un luogo di crescita e ritorno, sottolineando il legame profondo tra la maison e il suo passato.

Davanti al portone di palazzo Valentino, ad attendere il feretro, Giancarlo Giammetti, socio e compagno di una vita dello stilista. Insieme a lui i «figliocci» dello stilista, i fratelli Sean e Anthony Sax. Presente, insieme ai due cani carlini, l'ex compagno di Valentino, Bruce Hoeksema. Insieme sono saliti al primo piano, nella sala principale del Palazzo, dov'è stata allestita la camera ardente. Il colore che spicca rigorosamente è il bianco, la luce è morbida, la musica di sottofondo è classica: Bach, Mozart, Schubert. La foto dello stilista lo ritrae sorridente, in bianco e nero. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Valentino, fiori bianchi e musica classica per l'ultimo saluto al maestro dell'eleganza. Giammetti: «Questo palazzo è il nido dove siamo cresciuti e dove tornavamo sempre»

Valentino Garavani, l’ultimo saluto alla Fondazione: il feretro accolto da Giammetti e i “figliocci” dello stilistaAlla Fondazione PM23 di Roma si svolge il funerale di Valentino Garavani, con l’accoglienza del feretro da parte di Giammetti e dei suoi “figliocci”.

Valentino, camera ardente e funerale: quando e dove seguire l’ultimo saluto allo stilistaValentino Garavani, noto stilista e icona della moda italiana, è stato ricordato con una camera ardente e un funerale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Valentino Garavani e Giorgio Armani, quegli amici mai rivali che hanno scritto la storia. Due anime consacrate alla moda; Aperta la camera ardente di Valentino alla Fondazione Pm23; LEGO trasforma i regali di San Valentino in esperienze da condividere, tra nuovi set e grandi classici; Le foto delle case di Valentino raccontano l'abitare lussuoso e bellissimo dell'Ultimo Imperatore.

Valentino camera ardente, diretta: salma accolta da Giammetti e i due figliocci. Fiori bianchi e cane in braccio. Atteso il sindaco GualtieriValentino, la camera ardente sarà allestita mercoledì e giovedì in piazza Mignanelli, storica sede della maison a Roma. I funerali si terranno venerdì alle 11 ... ilgazzettino.it

La camera ardente di Valentino, tra fiori bianchi e musica classica. Era il desiderio dello stilistaIl feretro del celebre stilista si trova a Roma, nella storica sede della Fondazione, in piazza Mignanelli. Rimarrà qui fino a giovedì, poi venerdì i funerali. Dentro la camera ardente suona la musica ... romatoday.it

Nella camera ardente fiori bianchi e una foto di Valentino in bianco e nero - facebook.com facebook