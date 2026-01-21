Valentino era sposato? Tutto sui due grandi amori dello stilista
Valentino Garavani, scomparso nel gennaio 2026, non è stato mai sposato né ha avuto figli biologici. La sua vita sentimentale e professionale è stata caratterizzata da rapporti importanti con collaboratori e amici, tra cui il suo ex compagno Giancarlo Giammetti e l’ultimo partner, Vernon Bruce Hoeksema. La sua storia riflette un percorso di affetti e legami profondi, che hanno contribuito a definire la sua figura pubblica e personale.
Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026, non era sposato e non ha avuto figli suoi. Tuttavia, nell’arco della sua lunghissima vita, ha costruito una famiglia allargata che includevano collaboratori, amici, figliocci, ma soprattutto il suo ex compagno Giancarlo Giammetti e il suo ultimo partner, Vernon Bruce Hoeksema. Con Giancarlo Giammetti, Valentino ha vissuto una storia d’amore durata dodici anni – a partire dal 1960, l’anno in cui si sono conosciuti in un caffè di Via Veneto, a Roma – ma di fatto il loro rapporto non si è mai interrotto. I due infatti hanno proseguito la loro collaborazione e portato avanti un legame affettivo che è proseguito fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
