Valentino Garavani, scomparso nel gennaio 2026, non è stato mai sposato né ha avuto figli biologici. La sua vita sentimentale e professionale è stata caratterizzata da rapporti importanti con collaboratori e amici, tra cui il suo ex compagno Giancarlo Giammetti e l’ultimo partner, Vernon Bruce Hoeksema. La sua storia riflette un percorso di affetti e legami profondi, che hanno contribuito a definire la sua figura pubblica e personale.

Valentino Garavani, scomparso il 19 gennaio 2026, non era sposato e non ha avuto figli suoi. Tuttavia, nell’arco della sua lunghissima vita, ha costruito una famiglia allargata che includevano collaboratori, amici, figliocci, ma soprattutto il suo ex compagno Giancarlo Giammetti e il suo ultimo partner, Vernon Bruce Hoeksema. Con Giancarlo Giammetti, Valentino ha vissuto una storia d’amore durata dodici anni – a partire dal 1960, l’anno in cui si sono conosciuti in un caffè di Via Veneto, a Roma – ma di fatto il loro rapporto non si è mai interrotto. I due infatti hanno proseguito la loro collaborazione e portato avanti un legame affettivo che è proseguito fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Valentino era sposato? Tutto sui due grandi amori dello stilista

“Com’è nato il Rosso-Valentino e la miscela segreta”. Valentino, tutto sul colore iconico dello stilistaIl Rosso-Valentino nasce dall’incontro tra tradizione e innovazione, diventando il colore distintivo dello stilista Valentino.

La vita privata di Valentino Garavani: la lunga relazione con Giancarlo Giammetti e gli amori dello stilistaValentino Garavani ha condiviso gran parte della sua vita con Giancarlo Giammetti, con cui ha instaurato un rapporto sia professionale che personale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Jilted and abandoned, she turned away with a bitter smile and married a tycoon in a flash. He regret

Argomenti discussi: Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: una vita insieme, tra amore, lavoro e silenzi scelti; Morto Valentino, chi sono gli eredi dello stilista: il patrimonio miliardario tra castelli, ville e capolavori; Valentino Garavani, gli amori di una vita, da Giammetti a Hoeksema; L'eredità di Valentino, quanto vale il patrimonio dello stilista.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti: una vita insieme, tra amore, lavoro e silenzi sceltiL'imperatore della moda, riservatissimo sul suo privato, ha vissuto una relazione di dodici anni con l'inseparabile braccio destro Giancarlo Giammetti, che qualche anno fa diceva: «Che incredibile amo ... vanityfair.it

Valentino, gli amori e la lunga relazione con Giancarlo Giammetti: dal primo incontro al sodalizio professionaleLa storia con l'imprenditore e non solo: la vita privata dello stilista è stata segnata da pochi, ma profondi legami ... today.it

Il Messaggero. BlueWhaleMusic · Inspire and Uplifting. Giancarlo Giammetti non è stato solo il compagno di Valentino Garavani, ma anche l'uomo che ha trasformato il talento creativo dello stilista in un marchio globale. Nato a Roma nel 1938, imprenditore e fi - facebook.com facebook