Valentino, rinomato stilista italiano, è noto non solo per la sua creatività e eleganza, ma anche per la passione che nutre per i suoi carlini. La sua visione innovativa della moda si combina con un amore autentico per i suoi animali, riflettendo un approccio sobrio e raffinato. Questa relazione rappresenta un aspetto significativo della sua vita, che si integra con la sua filosofia di stile e estetica.

Creatività, eleganza, estro artistico e un nuovo modo di intendere la moda che l’hanno portato sul tetto del mondo. Ma Valentino era molto più di questo. Sapete cosa faceva battere davvero il cuore del mitico couturier, oltre ai vestiti da sogno e al suo famoso Rosso? La risposta è dolcissima: i suoi inseparabili carlini. Quello tra Valentino e i suoi piccoli amici di certo non era un hobby da miliardari, ma un amore profondo che andava avanti da tantissimi anni. Nel documentario The Last Emperor, lo stilista l’aveva detto chiaramente: “Non mi importa della collezione, i miei cani sono più importanti”. 🔗 Leggi su Dilei.it

Valentino e l'amore per i suoi carlini

Il lato tenero di Valentino: tra sfilate e i suoi adorati carliniValentino Garavani, figura iconica del mondo della moda, ha lasciato un’impronta indelebile attraverso le sue creazioni e il suo stile inconfondibile.

L'amore per i suoi carlini, diventato ispirazione per il brandValentino Garavani, icona della moda italiana, è noto non solo per le sue creazioni e il celebre “rosso Valentino”, ma anche per il suo affetto per i carlini.

Addio a Valentino, dai look più iconici all'amore per i cani

